Kronik ağrıların büyük zararı ortaya çıktı

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, ruhsal sıkıntılar yaşayan kişilerde birtakım bedensel sıkıntıların da ortaya çıkabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Kronik ağrıların büyük zararı ortaya çıktı

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan araştırmada vücuttaki kronik ağrı, herhangi bir fizyolojik kökeni olmayan kronik ağrıların, depresyonu arttırdığını, tetiklediğini ve aynı şekilde depresyon yaşayan kişilerinde fazla ağrılarının olduğunu söyledi.

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin şunları dile getirdi:

“Ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu düşünürsek, ruh sağlığımızı etkileyen her şey beden sağlığımızı da etkileyecektir. Aynı şekilde kendimizi ruhsal olarak iyi hissetmiyorsak buna bedensel problemlerde etki edecektir”

Cilt reaksiyonları, kronik ağrılar ve nefes almada güçlük gibi kötü ruh sağlığının zamanla bağışıklığı da azaltan bir durum olduğunu söyleyen Seçkin “Vücudun fonksiyonlarını azaltıp fiziksel rahatsızlıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Herhangi bir fiziksel rahatsızlık olduğundan daha ağırlaştırabiliyor. Anksiyete, depresyon, uykusuzluk, sindirim sıkıntıları, sırt ve kas ağrıları gibi sorunlara da yol açıyor” diye konuştu.

Araştırmalar ruhsal bozuklukların fiziksel hastalıkları, fiziksel hastalıkların da ruhsal hasatlıkları etkilediğine dikkat çeken Seçkin, bunun bir döngü olduğunu söyledi.

Seçkin, “Doğru tutum ve gerekli tedaviyle üstesinden gelmek mümkün. Fiziksel ve ruhsal sağlık arasındaki dengeyi korumak çok önemli. Vücutta herhangi bir stres varsa, özellikle bu stres kronik bir hale gelmişse, beyin kimyasında da bazı değişikliklere sebep oluyor. Bu inme, kalp hastalıkları, kronik hastalıklar gibi sorunları da tetikleyebiliyor. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken biraz daha ruh ve beden sağlığını, negatif duyguların ya da kötü bir zihinsel durumun bizi nasıl etkilediğini, mesela kronik bir hastalık da kişiyi etkileyebilir” şeklinde konuştu.

Sağlıksız bir bedenin ruhsal sağlığı da etkilediğini belirten Seçkin, açıklamalarını şöyle devam ettirdi:

“Obezite olan insanda panik atak olur, kaygı bozukluğu olur kabul görmeme, kötü görüntü gibi bu kişinin ruhsal sağlığını da etkileyebilen bir durum oluyor. Aslında bu bir döngü. Ruhsal ve fiziksel sağlık bir bütün o yüzden bunu ele alırken de ikisinde bütünsel yaklaşmak gerekmekte. Peki, burada neler yapılabilir? İlk olarak kişinin duygularını ifade etmesi, duygularını dışa vurması önemli. Özellikle egzersizlerden, sporsal aktivitelerden faydalanmasını öneriyoruz. Kişinin egzersizlere yönelmesi vücudundaki bağışıklığı olumlu anlamda etkileyebilecek, kan dolaşımını artıracak. Buda stres hormonlarının azalmasına neden olacak. Burada kendisine iyi gelecek aktiviteleri yapmasını öneriyoruz”

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