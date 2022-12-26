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Kronik mutsuzluk nedir? Kronik mutsuz olduğumuzu nasıl anlarız?

Uzmanlar bazı alışkanlıkların kişileri kronik mutsuzluğa sürüklediğini söyleyerek pandemiyle birlikte hayatımıza giren evde vakit geçirmekte dahil pek çok eylemin kronik mutsuzluk göstergesi olduğuna işaret ediyor. Peki, Kronik mutsuzluk nedir? Kronik mutsuz olduğumuzu nasıl anlarız?

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:16
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Kronik mutsuzluk nedir? Kronik mutsuz olduğumuzu nasıl anlarız?

Kronik mutsuzluk nedir? Kronik mutsuz olduğumuzu nasıl anlarız?
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Uzmanlar kişilerin gündelik hayattaki bazı davranışlarının farkında olmadan kronik mutsuzluk göstergesi olabileceğini söylüyor. Sık yaptığımız evde vakit geçirmekten kötümser düşüncelere pek çok davranış kronik mutsuzluk habercisi olabilir. Peki, Kronik mutsuzluk nedir? Kronik mutsuz olduğumuzu nasıl anlarız?

Bazı alışkanlıklar insanları mutsuzluğa sürükleyebilir. Bu durumda da kronik olarak mutsuzlaşmış olursunuz. Artık hayattan keyif alamıyorsanız, mutlu anlarınız çok azaldıysa ve eski neşenizi bulamıyorsanız kronik bir mutsuz olabilirsiniz. Peki, Kronik mutsuz olduğumuzu nasıl anlarız?

Farkında olmadan yaptığınız birçok davranış kronik mutsuzluğa sürüklenmenize sebep olabilir. Kronik mutsuzluğa sebep olan alışkanlıkları ve davranışlar şu şekilde:

SÜREKLİ EVDE VAKİT GEÇİRMEK

Genellikle vaktinizin çoğunu evin içinde yalnız bir şekilde geçirmek istiyorsanız mutlu olma ihtimalinizi azaltabilirsiniz.

İnsanlar sosyalleşerek ruhlarını besler. Konuşarak, dinleyerek ya da eğlenceli aktivitelerde bulunarak keyfini yükseltir. Sürekli evinizde bir köşeye çekilerek yaşamak ve kimseyle konuşmamak mutsuz olmanızın en büyük sebeplerinden olabilir.

Mutsuzluğun sizi ne zaman asosyal yapmaya başladığını fark edin ve kendinizi dışarı çıkıp insanlarla etkileşim kurmaya zorlayın.

KENDİNİZİ MAĞDUR GÖRMEK

Hayat herkes için zordur. Hayatta kalabilmek ve yaşamınızı güzelce sürdürebilmek için tüm zorluklara göğüs germeniz gerekir.

Mutsuz insanlar genel olarak hayatın zor olduğu ve kendi kontrolleri dışında geliştiği düşüncesine kapılırlar. Bu düşüncenin altında büyük bir çaresizlik hissi vardır. Herkes arada sırada kendini kötü hissedebilir. Ancak sürekli mağdur olduğunuzu düşünmek hayatınızdan memnun olmamak mutluluğuna engel olur.

KÖTÜMSER OLMAK

Hayatınızın belirli dönemlerinde ister istemez geleceğinize yönelik olumsuz düşüncelere kapılırsınız.

Kötümser yaklaşım ve olumsuz düşünceler ruh halinizi de etkiler. Sürekli kötü şeylerin olmasını beklersiniz.

Kötümser düşünceler hayatınızdaki güzellikleri görmenize engel olur. Bu durumda da mutsuzluğa sürüklenirseniz. Kötümser düşüncelerin ne kadar mantıksız olduğunu fark etmeden bu düşüncelerden kurtulmak çok kolay değildir

GELİŞMEMEK

Mutlu olmak ve kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız gelişmeniz gerekir. Yeniliklere açık olarak ve tüm yenilikleri takip ederek kendinizi geliştirmeye çalışın.

Hayatın kendi başına ilerlemesini bekleyerek mutlu olamazsınız. Kendinize hedefler koymanız, öğrenmeniz ve araştırmanız gerekir. Sadece öylece durup yaşamaya devam ederseniz hayatın güzelliklerini keşfedemezsiniz.

YAŞANAN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEK

Mutlu insanlar sorunların üstesinden gelebilmek için mücadele eder. Hata yaptıklarında bunu kolayca kabul ederler.

Mutsuz insanlar ise genellikle problemlerini görmezden gelmeye çalışırlar. Problemlerini sadece büyütürler ve çözüm önerisi üretmezler.

Sorunu çözmek için harekete geçmedikçe problem büyür ve artık kontrolden çıktığını düşünmeye başlarsınız. Bunun sonucunda kendinizi kurtulamayacağınız bir mutsuzluğa sürüklemiş olursunuz.

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