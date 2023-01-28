Kronik mutsuz olduğunuzu gösteren 5 işaret

Mutlu olmak çok basit görünebilir lakin bazı insanların ulaşması çok zor bir konu olduğu biliniyor. İnsanların küçük şeylerden bile mutlu olabileceği düşüncesi ise genel bir yanılgı olduğu bildirildi. Lakin artık hayattan keyif alamıyorsanız, mutlu anlarınız çok azaldıysa ve eski neşenizi bulamıyorsanız kronik bir mutsuz olabileceğiniz vurgulandı.

Mutluluk farklı şekillerde karşınıza çıkabileceğiniz vurgulandı. Bazı insanlar ailesi ile olmaktan ya da arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutlu olacağınız bildirildi.

Bazısı da çalışarak, üreterek ve kendini geliştirerek mutluluğu yakalar. Düşününce mutlu olmak çok basit gelebilir. Ancak mutsuzluğu tanımlayabilmek daha kolaydır.

Kendinizi kötü, yalnız ve umutsuz hissettiğinizde aslında bunların temelinde mutsuzluk yatar. Özellikle bazı alışkanlıklar insanları mutsuzluğa sürükleyebilir. Bu durumda da kronik olarak mutsuzluğa yakalanmış olabilirsiniz.

Farkında olmadan yaptığınız birçok davranış kronik mutsuzluğa sürüklenmenize neden olur. Kronik mutsuzluğa sebep olan alışkanlıkları ve davranışları bu yazımızda bulabilirsiniz.

- KÖTÜMSER OLMAK

- GELİŞMEMEK

- YAŞANAN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEK

- SÜREKLİ EVDE VAKİT GEÇİRMEK

- KENDİNİZİ MAĞDUR GÖRMEK