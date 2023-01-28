28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kronik mutsuz olduğunuzu gösteren 5 işaret

Çağımızın sorunu olan kronik olarak mutsuzlaşmayı gösteren 5 işaret ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:59
Takip Et

Kronik mutsuz olduğunuzu gösteren 5 işaret

Kronik mutsuz olduğunuzu gösteren 5 işaret
+
Aa
-

Mutlu olmak çok basit görünebilir lakin bazı insanların ulaşması çok zor bir konu olduğu biliniyor. İnsanların küçük şeylerden bile mutlu olabileceği düşüncesi ise genel bir yanılgı olduğu bildirildi. Lakin artık hayattan keyif alamıyorsanız, mutlu anlarınız çok azaldıysa ve eski neşenizi bulamıyorsanız kronik bir mutsuz olabileceğiniz vurgulandı.

Mutluluk farklı şekillerde karşınıza çıkabileceğiniz vurgulandı. Bazı insanlar ailesi ile olmaktan ya da arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutlu olacağınız bildirildi.

Bazısı da çalışarak, üreterek ve kendini geliştirerek mutluluğu yakalar. Düşününce mutlu olmak çok basit gelebilir. Ancak mutsuzluğu tanımlayabilmek daha kolaydır.

Kendinizi kötü, yalnız ve umutsuz hissettiğinizde aslında bunların temelinde mutsuzluk yatar. Özellikle bazı alışkanlıklar insanları mutsuzluğa sürükleyebilir. Bu durumda da kronik olarak mutsuzluğa yakalanmış olabilirsiniz.

Farkında olmadan yaptığınız birçok davranış kronik mutsuzluğa sürüklenmenize neden olur. Kronik mutsuzluğa sebep olan alışkanlıkları ve davranışları bu yazımızda bulabilirsiniz.

- KÖTÜMSER OLMAK 

- GELİŞMEMEK 

- YAŞANAN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEK 

- SÜREKLİ EVDE VAKİT GEÇİRMEK

- KENDİNİZİ MAĞDUR GÖRMEK 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
3
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
4
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
5
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
6
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.