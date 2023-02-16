Kronik bronşit nedir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan kronik bronşitle ilgili detaylar…

KRONİK BRONŞİT NEDİR?

Kronik Bronşit, sigara, kirli hava, toz ve gaz maruziyeti gibi etkenlerle oluşan geri dönüşümsüz hava yolu inlamasyonudur. KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalıkları grubunun bir bileşenidir. Normal kişi öksürüp balgam çıkarmaz. Eğer bu tip yakınmalar varsa kronik bronşitten tanıda şüphe edilmelidir.

Basit kronik bronşit grubunda akciğer volümleri korunur ve hava akımı kısıtlanmaz. Ancak ileri formu hava hapsi alanlarıyla seyreder ve akciğer harabiyetiyle birlikte olur. İleri dönemde hava akımı da ileri derecede kısıtlanır. Genellikle 4 evre olarak ele alınıp incelenir. Dördüncü evrede kalp de ileri derecede yük altına girer ve sağ kalp yetmezliğine gidiş yaşanır.

KRONİK BRONŞİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bakteriyel olduğu saptanan bronşitlerde antibiyotik kullanımı uygun bulunabilmekle beraber, akut bronşitlerin bir kısmının virüsler nedeniyle kaynaklanması nedeniyle herhangi bir antibiyotiğe ihtiyaç duymadan iyileşebilmektedir. Ancak yine de semptomların kontrol altına alınıp hastalığın ilerlememesi için bir takım tedaviler kullanılabilmektedir.

Bu tedaviler genel olarak bronşlar rahatlatıcı ve mukusun koyulaşmasını engelleyici (mukusun tıkaçlar oluşturmasını engellemek için) ilaçlar içermektedir. Bunların yanı sıra akut bronşitte bol su tüketimi ile alerjilere sebep olan veya bronşları tahriş edebilecek maddelerden uzak durmak tedavinin bir parçası olabilir.

Bazı durumlarda, bronşit belirtileri çok daha uzun sürebilir. Semptomlar üç aydan sürerse, “kronik bronşit” olarak tanımlanabilir. Kronik bronşit hastalarında olan akut ataklarda ve ilave hastalığı, risk faktörleri bulunan ileri yaşlı hastalarda da antibiyotik tedavisi kullanılabilmektedir.

KRONİK BRONŞİT BELİRTİLERİ

-Uzun süreli, tekrarlayan ve giderek kötüleşen öksürük bu hastalığın en belirgin özelliğidir. Daha çok kış mevsiminde görülür, özellikle sabah erken saatlerde belirgindir, gün içinde daha azdır. Yazın ve sonbaharda öksürük ya çok azalır ya da tamamen kaybolur. Ciddi hastalarda dört mevsimde öksürük görülür, kışın şiddetlenir, gece ve gündüz öksürük devam eder.

-Genel olarak balgam beyaz renkli ve köpüklüdür, özellikle sabahları yapış yapış olması nedeniyle çıkarmak oldukça zordur. İnfeksiyonla beraber semptomlar hızla kötüleşir veya soğuğa maruz kalmakla, balgamın miktarı, viskozitesi artar ve sarı renkli balgam görülür, veya hırıltılı solunum ile birlikte görülür.

-Solunum yolları enfeksiyonu ile birlikte olduğu zaman, bronşial mukozadaki ödeme bağlı olarak, mukus obstrüksiyonu ve bronşial daralma astım semptomlarına neden olabilir. Hasta nefes alıp verirken veya hastanın sırtının steteskopla dinlenmesi ile astımda duyulan sesler duyulur. Tekrarlayan enfeksiyonlar veya kış mevsiminde havanın aniden soğuduğu durumlarda solunum yolları enfeksiyona eğilim artar.

-Kötüleşmiş astım vakalarında, balgam miktarı belirgin olarak artar, ve ateş, kırgınlık ve titreme ile birlikte iltihaplı balgam görülür. Akciğerde ıslak raller duyulur, beyaz kan hücre sayısı artar, Tekrarlayan solunum yolları enfeksiyonları, özellikle yaşlıların genel durumunu kötüleştirir, bu hastalar çok dikkatli takip edilmelidir.