Kros motosiklet minibüs ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Kros motosiklet minibüs ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kocaeli'nde motokros yarışlarında kullanılan motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen kros motosiklet, Y.E.D. idaresindeki 41 ARJ 997 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken, sürücüsü ağır yaralandı.

Minibüs sürücüsü Y.E.D. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.aw146643-01.jpg

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