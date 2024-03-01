Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra ilk

Ocakta Türkiye'de 7 limana 18 Kruvaziyer geldi. İstanbul ile Samsun'a 4'er, Trabzon ile Amasra'ya 3'er, Kuşadası'na 2, İzmir ile Çanakkale'ye 1'er kruvaziyer yanaştı. Kruvaziyerlerde 19 bin 986 yolcu sayısı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ocakta 12 kruvaziyerle 8 bin 740 yolcu girişi yapıldı. 2024 Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gemi sayısı yüzde 50 artarken, yolcu sayısı yüzde 128,67 artış görüldü.

OCAK AYINDA EN FAZLA GEMİ 2024'TE GELDİ

Kruvaziyer turizminde Türkiye, 13 yılın ardından ocak ayında 20 bin yolcu sayısına yaklaşarak ilki yaşadı. Ocak 2011’de Türkiye'ye 8 kruvaziyerle 20 bin 712 yolcu geldi. 2024 Ocak ayı 19 bin 986 yolcu sayısıyla, 2011'den sonra en fazla yolcunun geldiği ocak ayı olarak kaydedildi. 2024 Ocak ayı, 18 gemiyle ocak ayında en fazla yolcunun geldiği 2011’i solladı.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE 'OCAK' AYI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'ye 2011'den 2024'e ocak ayında gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şu şekilde:

"2011'de 8 gemi 20 bin 712 yolcu, 2012'de 1 gemi 3 bin 159 yolcu, 2013'te 7 gemi 18 bin 221 yolcu, 2014'te 5 gemi 10 bin 876 yolcu, 2015'te 11 gemi 13 bin 243 yolcu, 2020'de 1 gemi 823 yolcu, 2022'te 4 gemi 1433 yolcu, 2023'te 12 gemi 8 bin 740 yolcu, 2024'te 18 gemi 19 bin 986 yolcu."

2016, 2017, 2018, 2019, 2021'in ocak aylarında ise kruvaziyer gelmedi.