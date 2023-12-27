Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama

Kruvaziyer Turizmde Türkiye gelecek yıla hazırlanıyor. Tercih edilen ülke konumuna geldiğini belirten Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Kruvaziyer turizminin ülkemiz adına çok yeni alan olduğunu söyledi. 2023'te motivazyonun iyi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu motivasyonla gözümüzü 2024 dikmemiz gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konu nedeniyle kruvaziyer turizmi için önemli bir bölge olduğunu hatırlatan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Türk limanlarında altyapı ve teknik imkanlarının gözda olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE AÇISINDAN KRUVAZİYER TURİZMİ ÇOK YENİ BİR ALAN

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, son 10 yıllık dönemde Türkiye kruvaziyer turizminin çok ciddi değişimler yaşadığını söyledi.

Özel sektör yatırımlarının kamu ile desteklenmesi halinde Türkiye kruvaziyer turizmini şaha kaldıracağını kaydeden, Çavuşoğlu, "Bu bebeği en doğru şekilde büyütmeliyiz" dedi.