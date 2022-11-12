Kubilay Aka, Danla Bilic ile ayrılık nedenini açıkladı! 2 ay bile sürmedi

Berkay konserine el ele katılan Danla Bilic ile Kubilay Aka aşkı magazinde gündem olmuştu. Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan ünlü çift ayrılık kararı aldı. Ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından ilk açıklama Kubilay Aka'dan geldi. Aka, Danla Bilic'le ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri doğruladı.

''KAFALARIMIZ UYUŞMADI''

Danla Bilic ile ayrılma nedenlerinin kafalarının uyuşmaması olduğunu söyleyen Kubilay Aka, ''Danla çok güzel bir kız, çok tatlı bir insan. Onunla beraber geçirdiğim her süreç çok güzeldi. Denedik olmadı, bazen olmaz. Kafalar uyuşmadı diyelim. Bu konuda da çok fazla konuşmayalım.'' dedi.

