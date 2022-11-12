12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kubilay Aka, Danla Bilic ile ayrılık nedenini açıkladı! 2 ay bile sürmedi

Kubilay Aka, Danla Bilic ile ayrılık nedenini açıkladı! 2 ay bile sürmedi

Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in aşkı çabuk bitti. Kubilay Aka, ilişkilerinin bitme nedenini açıkladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:21
Takip Et

Kubilay Aka ve Danla Bilic'in aşkı çabuk bitti! Ayrılık nedenini Kubilay Aka açıkladı

Kubilay Aka, Danla Bilic ile ayrılık nedenini açıkladı! 2 ay bile sürmedi
+
Aa
-

Berkay konserine el ele katılan Danla Bilic ile Kubilay Aka aşkı magazinde gündem olmuştu. Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan ünlü çift ayrılık kararı aldı. Ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından ilk açıklama Kubilay Aka'dan geldi. Aka, Danla Bilic'le ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri doğruladı.

''KAFALARIMIZ UYUŞMADI''

Danla Bilic ile ayrılma nedenlerinin kafalarının uyuşmaması olduğunu söyleyen Kubilay Aka, ''Danla çok güzel bir kız, çok tatlı bir insan. Onunla beraber geçirdiğim her süreç çok güzeldi. Denedik olmadı, bazen olmaz. Kafalar uyuşmadı diyelim. Bu konuda da çok fazla konuşmayalım.'' dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
2
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
3
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
4
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
5
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
6
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
7
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
﻿Eskişehir Alpubel işçi alacak
﻿Annesine kezzaplı saldırıda bulundu
﻿Annesine kezzaplı saldırıda bulundu
﻿Annesine kezzaplı saldırıda bulundu
﻿5.İstanbul Komedi Festivali başladı
﻿5.İstanbul Komedi Festivali başladı
﻿5.İstanbul Komedi Festivali başladı
﻿Afyonkarahisar'daki camilerde musluk bırakmayan hırsız sonunda yakalandı
﻿Afyonkarahisar'daki camilerde musluk bırakmayan hırsız sonunda yakalandı
﻿Afyonkarahisar'daki camilerde musluk bırakmayan hırsız sonunda yakalandı
﻿Hamas: Filistin barışı için Cezayir Bildirisi'ni uygulamaya hazırız
﻿Hamas: Filistin barışı için Cezayir Bildirisi'ni uygulamaya hazırız
﻿Hamas: Filistin barışı için Cezayir Bildirisi'ni uygulamaya hazırız
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.