Kubilay ve Danla'nın aşk konseri. İkiliden samimi görüntüler

Aşkları beraber gittikleri bir konserle gün yüzüne çıkan Danla Bilic ve oyuncu Kubilay Aka samimi halleriyle dikkat çekti.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, Berat Demir'le olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisini Ocak ayında sonlandıran Bilic kısa bir süre sonra bu ilişkisine ikinci bir şans verse de Engin'le olan birlikteliği uzun sürmemişti.

GEÇEN HAFTA AÇIKLAMA YAPTI

Geçtiğimiz hafta Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bilic, Engin'le olan birlikteliğinin çoktan bittiğini söyledikten günler sonra bu defa oyuncu Kubilay Aka ile samimi bir şekilde görüntülendi.

Beraber gittikleri bir konser sırasında görüntülenen ikilinin samimi halleri dikkat çekerken Danla Bilic ve Kubilay Aka birlikteliğinin uzun sürmeyeceğine dair yorumlar yapıldı.