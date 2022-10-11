İlişkileri yeni ortaya çıkmıştı. Danla Bilic'ten evlilik açıklaması geldi

Birlikte gittikleri konserde verdikleri samimi görüntülerle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka ve Danla Bilic çifti hakkında yapılan haberler ve tarafların açıklamaları dikkat çekmeye devam ediyor.

Yeni başlayan ilişkinin ne kadar uzun ömürlü olacağına dair soru işaretleri gündeme gelirken Youtube fenomeni Danla Bilic'in attığı bir tweet gündeme bomba gibi düştü.

"EVLENME TEKLİFİNİ NİYE BİZ ETMİYORUZ"

Oyuncu Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açan Danla Bilic: "Ya çok affedersiniz de evlenme teklifini niye biz etmiyoruz erkeğin keyfine kalmış, zamanına karar veriyor falan hayırdır” şeklinde bir paylaşımda bulundu ve bu sözlerin Aka'ya bir gönderme olarak anlaşılması ihtimaline dair Bilic, tweetin genel bir düşüncesi olduğunu, birliktelik yaşadığı kişiyle alakası olmadığını da ekledi.