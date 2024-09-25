Kübra Aykut'un ölümü sonrası sevgilisinden ilk paylaşım!

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü fenomenin sevgilisinden ise cenaze sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.



Tiktok fenomeni Kübra Aykut’un ölümü sonrasında evinde ekipler tarafından üzerinde "Özür dilerim" yazılı bir mektup bulunmuştu.



Mektupta ise “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi” gibi ifadeler bulunuyordu.

Aykut’un ölümü sonrası sevgilisi ve aynı zamanda Polat çiftinin de avukatı olan Enes Çetinkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Beraber olan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Çetinkaya, “Bırakıp gittin..." notunu yazdı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Çetinkaya, yaptığı paylaşımında ise eski günlere ait bir videolarını yayınladı. "Üzmeyeceğim seni gitmeyeceğim demiştin" ifadelerini kullandı.