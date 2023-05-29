Kübra Dünya üçüncüsü oldu

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, dünya üçüncüsü olarak göğsümüzü kabarttı.

Kübra Dünya üçüncüsü oldu

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Hatice Kübra İlgün, 57 kilo yarı finalinde Chia-ling Lo'ya 2-1 mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu.
949 SPORCU VAR
Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen şampiyonada 144 ülkenin yanı sıra mülteci takımına mensup sporcuların da katıldığı 949 tekvandocu tatamiye çıkacak. Şampiyonada Türkiye'yi ise 16 sporcu temsil edecek. Organizasyonun ilk gününde kadınlar 57 kg'da milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, yarı finalde Chia-ling Lo'ya 2-1 mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu.
BÜYÜK BAŞARI
1'inci turu bay geçen milli sporcu, 2'nci turda Mısırlı rakibi Nadine Mahmoud'u yendi. Ardından İspanya'dan Arlet Ortiz Benito ile çıktığı karşılaşmayı kazanan İlgün, çeyrek finalde ise Polonyalı rakibi Patrycja Adamkiewicz'i mağlup etti. (DHA)

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