Cumhuriyet tarihinin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmetçikle bir araya geldi

Cumhuriyet tarihinin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmetçikle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

Cumhuriyet tarihinin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmetçikle bir araya geldi

Cumhuriyet tarihinin ilk başörtülü valisi olarak Afyon’a atanan Kübra Güran Yiğitbaşı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yiğitbaşı, İl jandarma komutanlığında öğle yemeğinde Mehmetçikle bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Afyon valisi Kübra Güran Yiğitbaşı İl Jandarma Komutanlığı'nda Mehmetçikle bir araya geldiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Yiğitbaşı paylaşımında ''Onlar, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev başında olan kahramanlarımız. Bugün asayiş toplantımız öncesi İl Jandarma Komutanlığımızda mehmetçiğimizle öğle yemeğinde bir araya geldik. Şehrimiz için birlikte mesai harcadığımız teşkilatımıza teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı

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