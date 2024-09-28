Kucağında bebeğiyle tır dorsesinin altında kaldı! Baba sinir krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kucağında bebeğiyle tır dorsesinin altında kaldı! Baba sinir krizi geçirdi

Bursa'da bebeğiyle kaldırım üzerinde yürüyen anne tırın dorsesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Ağlayan bebeği çevredeki vatandaşlar aldı. Acı haberi alan eşi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Bursa'da bir anne, bebeğiyle birlikte kaldırımda yürürken bir tırın dorsesi altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ağlayan bebeğe çevredeki vatandaşlar yardımcı olurken, acı haberi alan baba sinir krizi geçirdi.

Kaza, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı tır, anayola çıkmak üzereyken, kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen Yıldız Polat’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yıldız Polat’ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamadı. Tır sürücüsü Muzaffer U. gözaltına alındı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, annesinin yaralanmasıyla ağlayan bebeği sakinleştirmeye çalıştı. Acı haberi alan baba olay yerine geldiğinde büyük bir şok yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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