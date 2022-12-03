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Küçük aile işletmeleri 'Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı’na alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerini 'Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı’na dahil etti. Bu kapsamda büyükbaşta 5-50, küçükbaşta 50-300 baş hayvan varlığına sahip işletmelerin ahır ve ağıl kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu işlemlerine destek verilecek.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:48
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Küçük aile işletmeleri 'Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı’na alındı

Küçük aile işletmeleri 'Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı’na alındı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerini 'Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı’na dahil etti. Bu kapsamda büyükbaşta 5-50, küçükbaşta 50-300 baş hayvan varlığına sahip işletmelerin ahır ve ağıl kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu işlemlerine destek verilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları" yayımlandı.

Hayvancılıkta kalkınmasına öncelik verilen küçük aile işletmeleri Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı kapsamına alındı.

Buna göre, büyükbaşta 5-50, küçükbaşta 50-300 baş hayvan varlığına sahip işletmelerin ahır ve ağıl kapasite artırımıyla teknoloji yenileme veya modernizasyonu işlemlerine destek verilecek.

BAKANLIKÇA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

İşletmelere yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı, süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma fırçası, suluk, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri ile yaylacı ve göçerler için 5 kilovata kadar elektrik üretim sistemleri alımlarına Bakanlıkça yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Bu konuda sadece ahır ve ağıl başvurularında, kapasite artırımıyla teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurular kabul edilecek.

Küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları için proje başvurusunda bulunacak başvuru sahipleri, en az 5 en çok 50 baş büyükbaş ya da en az 50 en çok 300 baş küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu belgelendirecek.

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