Küçük çocuktan insanlık dersi: Yağmurda ıslanan köpeği korumaya çalıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük çocuktan insanlık dersi: Yağmurda ıslanan köpeği korumaya çalıştı
Esenyurt'ta küçük bir çocuğun, yanındaki sokak köpeğini ıslanmaması için koruduğu anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Dün Esenyurt'ta meydana gelen sağanak yağış sırasında, duygusal bir sahne gözlerden kaçmadı. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan bu an, sokakta yaşayan küçük bir çocuğun yanında bulunan sokak köpeğini yağmurdan koruma çabasıyla doluydu. Çocuk, elinde tahta bir parça ile köpeği yağmurdan ıslanmaması için korurken, ikili dakikalarca yan yana yürüdü. Bu dokunaklı görüntü, bir vatandaşın çektiği video ile ölümsüzleşti. Kendisi ıslanmasına rağmen tahta parçasını köpeğin üzerine tutan çocuğun görüntüleri yürek ısıttı.

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