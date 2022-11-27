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Küçükçekmece’de akrabalar arasında bıçaklı kız kaçırma kavgası

İstanbul Küçükçekmece'de akraba olan iki grup arasında kız kaçırma meselesinden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken şüpheliler olay yerinden havaya ateş ederek kaçtı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:05
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Küçükçekmece’de akrabalar arasında bıçaklı kız kaçırma kavgası

Küçükçekmece’de akrabalar arasında bıçaklı kız kaçırma kavgası
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Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, akraba olan 2 grup arasında kız kaçırma meselesinden husumet bulunuyordu. Husumetli 2 grup cadde üzerinde buluşunca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanırken olayın şüphelileri havaya ateş ederek kaçtı. Bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor. (DHA)

 

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