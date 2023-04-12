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Küçükçekmece'de 'Doğa'nın Renkleri' sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, 17 ressamın eserlerinden oluşan ‘Doğanın Renkleri’ adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:48
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Küçükçekmece'de 'Doğa'nın Renkleri' sergisi

Küçükçekmece'de 'Doğa'nın Renkleri' sergisi
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ANKA'da yer alan haberde, Resim Öğretmeni Sonay Yılmaz eğitmenliğinde 17 öğrenci, yağlıboya, karakalem ve kuru boya tekniğiyle oluşturdukları rengarenk tuvallerini sanatseverlerle buluşturdu. ‘Doğanın Renkleri’ isimli, hayvan ve doğa temalı resim çalışmaları 28 Nisan’a dek görülebilecek. 

Sergi açılışında yaptığı konuşmada kursiyerlere teşekkür eden Sonay Yılmaz, "Resim sanatı kişinin keşfediciliğini geliştirir, zihinsel birikimlerin görsel biçimler ile ifade edilmesine yardımcı olur ve kişinin kendini özgürce ortaya koymasını sağlar. 17 kursiyerle birlikte 5 aylık bir çalışma sonunda hayvan figürlerinin ve doğa manzaralarının yer aldığı 37 eserle sergimizi açtık. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Jale Dağıdır ise "Bütün eserlerde çok fazla emek var bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyuz. Sanatın hangi dalı olursa olsun ruhu iyileştirir güzelleştirir ve insanı geliştirir. Resim de insana pozitif katkılar sunan bir sanat dalı. Ben bir çizik bile atamazken, resim konusunda yeteneğim olmadığını düşünürken resim yapar oldum. Bu tabii ki eğitimle, çalışmayla ve disiplinle oldu. Resimlerimizi sergilememize destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. 

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