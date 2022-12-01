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Küçükçekmece'de kolonu patlayan 6 katlı bina mühürledi

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın kolonu yan tarafındaki binadaki çalışmalar sırasında patladı. Tahliye edilen bina mühürledi. 

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 20:01
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Küçükçekmece'de kolonu patlayan 6 katlı bina mühürledi

Küçükçekmece'de kolonu patlayan 6 katlı bina mühürledi
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(DHA) - Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 1998 yılında yapılan 6 katlı binanın bodrum katındaki orta kolonu yandaki binadaki çalışma sırasında patladı.

Binada sarsıntıların olduğunu gören bina sakinleri panik içinde kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis sokağı trafiğe kapattı. Zabıta ekipleri ise binayı kontrol ederek mühürledi. 

Mahalle sakini Refik Kuru, "Sabah saat 10 sıralarında atölyede olmuş. Orada kolonda patlama olmuş biz de sonradan öğrendik. Bina boşaltıldı." dedi. 

"AŞAĞI BAKTIĞIMIZDA KOLON KIRILMIŞ"

Bina sakini Doğukan Sarıtaş ise , "Bina yan taraftan bir yükleme yapılırken alttan bir ses geldi daha sonra bina hafiften titremiş. Aşağıya baktığımızda kolon kırılmıştı. Ben iki haftalık evliyim her şey yeni şu anda nasıl boşaltacağız bilmiyorum. Sıkıntı içine girdik. Ev nasıl bulacağız, bu kışta onu düşünüyoruz. Binayı mühürlediler" dedi.

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