Osman Kavala'nın dedesinin hanı kelepir fiyata satışa çıkartıldı. Karaköy'ün en meşhur hanı

Mimar Vedat Tek’in imzasıyla 1935 yılında inşa edilen Karaköy’deki Tahir Han satışa çıkıyor.

1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala'nın dedesi Kavalalı Tahir İsmail Bey tarafından 1935'de yaptırılan Tahir Han'a 230 milyon TL muhammen değer biçilirken, han, ikinci grup kültür varlığı sayılıyor.

Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi’nde, Galataport’un karşısında bulunan han, 606 metrekare yüzölçümlü, hazır zemin, asma ve teras kat olmak üzere 7 kattan oluşurken, Boğaz manzarası da bulunuyor.

İLK İHALE 15-22 MAYIS'TA

Tahir Han, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri satış memurluğunca açık artırma ile satışa çıkarken, birinci artırma 15-22 Mayıs’ta 115 milyon 30 bin TL ihale başlangıç bedeli ile yapılacak.

23 MİLYON TL TEMİNAT İSTENİYOR

Han için alıcı çıkmadığı takdirde ikinci arttırma 17-24 Haziran’da yapılacakken, hanı almak için açık artırmaya girecekler 23 milyon TL teminat yatırmak zorunda olacak. Birinci ve ikinci artırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda yapılacak.

OSMAN KAVALA

"Gezi Parkı olayları" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Dava dosyası daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, 28 Eylül 2023'te verdiği kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onamıştı.