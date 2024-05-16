Süleyman Soylu muhabirin telefonuna müdahale etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden alınan polis memurları hakkında görüştüğü ileri sürülen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’nin TBMM grup toplantısında gergin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Soylu, yanına gelen ve çekim yapmak isteyen gazetecilere engel olurken, Soylu’nun kendisine soru soran bir muhabirin telefonuna müdahale ettiği görüldü.

Görüntüsünün alınmasını istemeyen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sürekli cep telefonuna baktığı ve bir süre elindeki kağıtla uğraştıktan sonra kağıdı parçalara ayırdığı fark edildi.

“AYHAN BORA KAPLAN GÖRÜŞMESİ” İDDİASI

Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kritik bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmenin Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis şefleriyle ilgili olduğu öne sürülmüştü.

Soylu'nun, Erdoğan'a, "Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı" dediği iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soylu'ya "Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya'yı çağırıp konuştuğunu" söylediği kulislerde konuşulanlar arasında yer aldı.

Yaşanan son gelişmelerin yankıları devam ederken, Süleyman Soylu’nun, soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale ettiği görüntüler dikkatleri çekti.