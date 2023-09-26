Küçükçekmece’de motosikletli gence silahlı saldırı

Saldırganlar kaçarken, Umut M. sırtından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırının nedeni bilinmiyor

Olay, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut M., motosikletiyle seyir halindeyken, arkasından gelen bir başka motosiklete binen iki kişi tarafından ateş açıldı. Umut M., sırtından vurularak motosikletten düştü. Saldırganlar ise motosikletleriyle olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Umut M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Umut M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yerinde 5 adet boş kovan bulundu. Saldırının nedeni ve failleri henüz bilinmezken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.