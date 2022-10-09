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Otomobile çarpan araç fırına girdi! O anlar kamerada

Küçükçekmece’de önce otomobile çarpan hafif ticari araç ardından fırına girdi. Kazanın ardından çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 10:42
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Küçükçekmece’de otomobile çarpan hafif ticari araç fırına girdi. O anlar saniye saniye kamerada

Otomobile çarpan araç fırına girdi! O anlar kamerada
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Olay, saat 15.30 sıralarında Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. Sokağın kesiştiği noktada otomobille çarpışan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle fırına girdi. Kazanın ardından fırındakiler tepki gösterince tartışma çıktı. Bunun üzerine hafif ticari aracın sürücüsü, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ise kavga çıkardı. Bu sırada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ve kavga anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın otomobile çarptıktan sonra fırına girmesi ve ardından çıkan kavga ile olay yerine gelenlerin hızla fırına yönelmeleri yer aldı.

(Kaynak: DHA)

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