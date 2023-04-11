Küçükçekmece'de satranç heyecanı

ANKA'da yer alan haberde, iki gün boyunca devam eden turnuvanın açılış hamlesini; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yaptı. Başkan Çebi, açılış hamlesinin ardından tüm sporculara başarılar dileyerek, turnuvaya her yaş grubundan katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Turnuva; 07-08, 09-12, 13-18 yaş kategorileri ile her yaşa açık 1600 üstü ELO puanına sahip sporculardan oluşan A kategorisi olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlendi. Sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için zekalarını ve stratejilerini yarıştırdı.

Turnuva sonunda Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerini takdim etti. Turnuvaya katılan tüm sporculara satranç takımı, dereceye girenlere de kupa ve madalyalarının yanı sıra tablet, akıllı saat, bluetooth kulaklık, arduino seti, akıllı bileklik hediye edildi.