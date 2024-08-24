Küçükçekmece'de ters yön kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay, Perşembe günü saat 18.00 civarlarında Mehmet Akif Mahallesi, Kılıç Ali Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre sokak üzerinde hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmaya hafif ticari aracın şoförünün yakınları da dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavga esnasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, olayla alakalı 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.