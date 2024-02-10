Küçükçekmece'deki saldırının AKP adayı ile ilgisi olmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu açıkladı

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kişinin yaralandığı saldırının ardından iktidar ve muhalefet cephesinden peş peşe olayı kınayan açıklamalar gelirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son açıklaması dikkat çekti.

"OLAYIN AK PARTİ İLE İLGİSİ YOK"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda "Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı." dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."