Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Herod Kapısı yakınında bir karakola silahlı saldırı düzenleyen Filistinli, polis tarafından vurularak öldürüldü.

KAYNAK: İHA
Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Saldırıda 2 İsrail polisi yaralandı. Polis, bölgedeki tüm kapıları kapattı.

Saldırganın Kimliği Belirsiz

Saldırının gerçekleştiği saat 21.00 sıralarında, silahlı olduğu belirtilen Filistinli, karakola ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada saldırgan hayatını kaybederken, 2 İsrail polisi de yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kimliği ve bağlantısı henüz açıklanmadı.

Eski Şehir Bölgesi Kapatıldı

Polis, saldırının ardından güvenlik önlemlerini arttırarak Eski Şehir bölgesindeki tüm kapıları kapattı. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Eski Şehir bölgesi, Kudüs’ün en eski ve en kutsal yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgede hem Yahudi hem de Müslüman ibadet yerleri bulunuyor.

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Milli Takım kampını polis bastı. İki yıldız ifade verdi. Zaniolo da var Spor
Milli Takım kampını polis bastı. İki yıldız ifade verdi. Zaniolo da var
Galatasaray'ın eski yıldızı Zaniolo'nun başı büyük belada Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı Zaniolo'nun başı büyük belada
Trafikte bunu yapanlar yandı! Tam 20 bin lira cezası var Ekonomi
Trafikte bunu yapanlar yandı! Tam 20 bin lira cezası var
Anket sonuçları ortaya çıktı. İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü yaşananlar konusunda hükümeti suçluyor Dünya
Anket sonuçları ortaya çıktı. İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü yaşananlar konusunda hükümeti suçluyor
Kaçırıp darp ettiler, fidye aldılar tutuklandılar Gündem
Kaçırıp darp ettiler, fidye aldılar tutuklandılar
Letonya kazandı. Sonucu A Milli Takım'a yaradı Spor
Letonya kazandı. Sonucu A Milli Takım'a yaradı