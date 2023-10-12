Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Saldırıda 2 İsrail polisi yaralandı. Polis, bölgedeki tüm kapıları kapattı.

Saldırganın Kimliği Belirsiz

Saldırının gerçekleştiği saat 21.00 sıralarında, silahlı olduğu belirtilen Filistinli, karakola ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada saldırgan hayatını kaybederken, 2 İsrail polisi de yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kimliği ve bağlantısı henüz açıklanmadı.

Eski Şehir Bölgesi Kapatıldı

Polis, saldırının ardından güvenlik önlemlerini arttırarak Eski Şehir bölgesindeki tüm kapıları kapattı. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Eski Şehir bölgesi, Kudüs’ün en eski ve en kutsal yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgede hem Yahudi hem de Müslüman ibadet yerleri bulunuyor.