Kül çöpü tutuşturdu

Kaynak: İHA
Kül çöpü tutuşturdu

Samsun'da çöp kamyonunun kasasındaki çöpler, çöpe atılan kül nedeniyle tutuştu, işçiler ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 34 CDA 881 plakalı çöp toplama kamyonu, sokak üzerindeki konteynerden çöpleri aldı. Konteynerin içinde bulunan kül dolu torba, çöp kamyonunun kasasındaki çöplerin tutuşmasına yol açtı. Kamyonun arkasından çıkan dumanı gören işçiler ilk müdahaleyi kendileri yaptı. Akabinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

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