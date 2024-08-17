Kül çöpü tutuşturdu

Yangın, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 34 CDA 881 plakalı çöp toplama kamyonu, sokak üzerindeki konteynerden çöpleri aldı. Konteynerin içinde bulunan kül dolu torba, çöp kamyonunun kasasındaki çöplerin tutuşmasına yol açtı. Kamyonun arkasından çıkan dumanı gören işçiler ilk müdahaleyi kendileri yaptı. Akabinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
17 Ağustos 2024 Cumartesi