Kulağa kaçan su sağlıklı olarak nasıl çıkarılır? İşte yanıtları…

Duş alırken kulağımıza su girmesi hepimizin başına gelebilir. Bu durumda ne yapmamız gerektiğini biliyor musunuz? İşte size birkaç ipucu…

KULAĞA SU GİRDİĞİNDE NE YAPMALI?

Kulağımıza su girdiğinde işitmemiz bozulur ve sesleri sanki uzaktan geliyormuş gibi duyarız. Su genelde bir süre sonra kulağımızdan akar ama bazen orada kalıp rahatsızlık verebilir. Bu durumda şunları yapabiliriz:

SAKIZ ÇİĞNEYİN VEYA ESNEMEYE ÇALIŞIN

Kulağımızdaki su östaki borusuna dolmuşsa, ağzımızı hareket ettirmek suyun akmasına yardımcı olabilir. Östaki borusunu rahatlatmak için sakız çiğnemek veya esnemek de iyi bir yöntemdir.

VALSALVA MANEVRA NASIL YAPILIR?

Bu yöntemde ağzımızı ve burnumuzu kapatarak kulaklarımızdan hava çıkarmaya çalışırız. Bu şekilde kulağımızdaki basıncı düşürüp suyu dışarı atabiliriz. Bu manevrayı yaparken çok fazla üflememeye dikkat etmeliyiz.

SICAK SU BUHARI İLE KULAĞI ISITIN

Sıcak su buharı da kulağımızdaki suyu çözmeye yardımcı olabilir. Sıcak bir duş alabilir veya bir kase sıcak su ile mini bir sauna yapabiliriz. Başımızı bir havlu ile sarıp yüzümüzü kabın üzerine tutmalıyız.

Bu şekilde 5 ila 10 dakika buharı soluyabiliriz. Sonra başımızı yana eğip suyun akmasını sağlayabiliriz.

KULAĞA VAKUM UYGULAYIN

Başka bir yöntem de kulağımıza vakum yapmaktır. Bunun için başımızı yana eğip avucumuzu kulağımıza bastırıp çekmeliyiz. Bu hareket kulağımızdaki suyu emecek bir vakum oluşturur. Vakum yaptıktan sonra başımızı aşağı eğip suyun çıkmasını bekleyebiliriz.

SICAK KOMPRES KULLANIN

Bazen su östaki borusunda sıkışabilir. Bu durumda sıcak kompres yapmak işe yarayabilir. Kaynar olmayan sıcak su ile ıslattığımız bir bezi kulağımıza koyabiliriz. Başımızı ağrıyan kulağımızın tarafına eğip bezi 30 saniye tutabiliriz. Sonra bir dakika ara verip bu işlemi 4-5 kez tekrarlayabiliriz.