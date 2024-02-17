Göğüs ve kulak ağrılarını kesiyor. Yorgunluğu ve uykusuzluğu gideriyor. Şifa saçan ot faydalarıyla göz dolduruyor

Celil Kurşun
Göğüs ve kulak ağrılarını kesiyor. Yorgunluğu ve uykusuzluğu gideriyor. Şifa saçan ot faydalarıyla göz dolduruyor
Göğüs ve kulak ağrılarını kesen, yorgunluğu ve uykusuzluğu gideren kan otu dikkat çekti.

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın bize sunduğu gıdalardan yararlanarak sağlığımızı korumayı tercih ettiğimiz bir yaşam biçimidir.

Kan otu, göğüs ve kulak ağrılarını geçiren, yorgunluğu ve uykusuzluğu önleyen bir bitkidir.

Kan otu, mineçiçeğigiller familyasına ait, dört köşeli gövdeli, tüylü yapraklı, otsu veya ağaççık şeklinde bir bitkidir. Çiçekleri başak şeklindedir. Rengi mor veya bazen alaca olabilir.

Ülkemizde verbana officinalis adı verilen türü, 30-80 cm boylarında, tek veya çok yıllık otsu bir bitkidir. Otsu kısmı ve kökü, glikozit, tanen ve acı bir madde içerir.

FAYDALARI....

Sinir sistemini sakinleştirir. Yorgunluğu ve uykusuzluğu azaltır. İştahı artırır. İdrarı artırır. Terlemeyi sağlar. Baş, bel ve eklem ağrılarını hafifletir. Göğüs ve kulak ağrılarını keser. Romatizma, bel fıtığı, siyatik ve gut hastalığına iyi gelir.

KAN OTU NASIL KULLANILMALIDIR?

Kan otu, yüksek miktarda alındığında sakinleştirici etkisi vardır, ancak aşırı miktarda alındığında ölümcül olabilir. Bu yüzden, diğer bitkiler gibi, mutlaka bir Uzman kontrolünde kullanılmalıdır. Bu konuda, bitkisel tedavi alanında Uzman kişilere danışılabilir. Hamile kadınlar, çocuklar ve emziren kadınlar, kan otu kullanmamalıdır.

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