Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Google, en popüler uygulaması olan YouTube’da yenilik yapmayı kafasına koydu.
Son aylarda yeni bir tasarım üzerine çalışan Google, küçük bir kitleye yeni güncellemesini sunmuş fakat bu tasarım kullanıcılar tarafından tabiri caizse nefret edildi.
Tepkiler bu şekilde olunca Google güncellemesini geri çekmişti.
Fakat Google bu tasarımı kafasına koyduğu için yeni bir adım attı. Çok tartışılan ve ekseiryetle beğenilmeyen tasarım kullanıcılar tarafından yeniden görülmeye başladı.
Google tarafından bu konu hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. Google bu konu hakkında kullanıcılar tarafından yeni geri bildirimlerini bekliyor.
YouTube’ın yeni tasarımında kullanıcılar yeni bir görüntüleme alanı ile karşılaşacaklar.
Videonun başlığı ve açıklama bölümü ekranın sağ tarafına alınacak. Bu kısımda, videoya gelen yorumlara yer alacak. Videonun hemen altında da önerilen videolar bölümü yer alacak.
YouTube'un yeni tasarımının sonucu henüz belli değil. Google, yeni tasarım konusu ile alakalı hiçbir açıklama yapmadı. Kullanıcılar ise yeni tasarımı eleştirmeye devam ediyorlar.