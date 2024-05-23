Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu

Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Google YouTube için geçtiğimiz zamanlarda yayınladığı ve kimsenin beğenmediği tasarımı yine devreye soktu. Geçtiğimiz aylarda geri çekmişti.

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Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu 1

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Google, en popüler uygulaması olan YouTube’da yenilik yapmayı kafasına koydu.

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Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu 2

Son aylarda yeni bir tasarım üzerine çalışan Google, küçük bir kitleye yeni güncellemesini sunmuş fakat bu tasarım kullanıcılar tarafından tabiri caizse nefret edildi.

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Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu 3

Tepkiler bu şekilde olunca Google güncellemesini geri çekmişti.

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Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu 4

Fakat Google bu tasarımı kafasına koyduğu için yeni bir adım attı. Çok tartışılan ve ekseiryetle beğenilmeyen tasarım kullanıcılar tarafından yeniden görülmeye başladı.

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Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu 5

Google tarafından bu konu hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. Google bu konu hakkında kullanıcılar tarafından yeni geri bildirimlerini bekliyor.

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Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu 6

YouTube’ın yeni tasarımında kullanıcılar yeni bir görüntüleme alanı ile karşılaşacaklar.

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Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu 7

Videonun başlığı ve açıklama bölümü ekranın sağ tarafına alınacak. Bu kısımda, videoya gelen yorumlara yer alacak. Videonun hemen altında da önerilen videolar bölümü yer alacak.

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Kullanıcıların nefret ettiği YouTube özelliği yine devreye sokuldu 8

YouTube'un yeni tasarımının sonucu henüz belli değil. Google, yeni tasarım konusu ile alakalı hiçbir açıklama yapmadı. Kullanıcılar ise yeni tasarımı eleştirmeye devam ediyorlar.

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