YouTube'dan acımasız karar. Ya para verin ya da...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YouTube'dan acımasız karar. Ya para verin ya da...

Milyonların cep telefonunda en çok vakit geçirdiği plaftorm olan YouTube yeni ve acımasız bir karara imza attı. Para vermeyip reklam engelleyici kullananlar artık video bile izleyemeyecek.

YouTube, reklam engelleyici kullanan kullanıcılara karşı yeni bir önlem alıyor. Platform, reklam engelleyici kullanımını azaltmak ve ücretli hesapların sayısını artırmak amacıyla daha önce çeşitli kısıtlamalar getirmişti. Şimdi ise bu önlemlere bir yenisini ekliyor.

Yapılan yeni testlerde, reklam engelleyici kullanan kullanıcılar otomatik olarak videonun sonuna yönlendirilecek. Böylelikle, reklam engelleyici kullananların videoları izlemesi engellenmiş olacak.

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Daha önce YouTube, reklam engelleyici kullanıcılarına engelleyiciyi devre dışı bırakmalarını öneriyordu. Ancak bu öneriler göz ardı ediliyor ve kullanıcılar reklam engelleyiciyi kullanmaya devam edebiliyordu.

Bu yeni önlemle birlikte, YouTube reklam engelleyici kullananları doğrudan videonun sonuna atacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu adımın reklam gelirlerini koruma ve platformun sürdürülebilirliğini sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor.

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