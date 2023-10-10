Kültür Bakanlığı'ndan AKM'de sanat toplantısı. İşte o toplantıya katılanlar ve ele alınan konular

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi’nin hazır bulunduğu toplantıda, sanat kurumlarının yeni sanat sezonu öncesi hazırlıkları masaya yatırıldı.

YEPYENİ BİR SANAT VİZYONU

Mumcu, "Türkiye Yüzyılına" yakışır yepyeni bir vizyonla sanat kurumlarının mevcut potansiyellerinin daha etkin bir şekilde kullanımına yönelik atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

Bu yeni vizyonla birlikte, Türkiye’nin kültür ve sanat alanındaki varlığının güçlenerek daha ileri taşınacağına olan inancını dile getiren Mumcu, sanatın toplum içinde daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ YEREL EKONOMİYE HAREKETLİLİK KATTI

Bakan Yardımcısı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin şehirlerin marka değerine olan katkısına da değindi. Ülkenin dört bir yanında coşkuyla devam eden festivallerin, yerel ekonomiye de hareketlilik getirdiğini ifade etti.

MUMCU VE GENEL MÜDÜRLER FESTİVAL ALANLARINI GEZDİ

Mumcu, toplantının ardından sanat kurumlarının Genel Müdürleri ile birlikte bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki festival alanlarını da gezdi.

AKM’de sergilenen "Yüz’de Yüz Birlikte Var Olmak", "Andy Warhol Pop Art İstanbul" ve "Balkan Naci İslimyeli" sergileri ziyaret ederek sanatçılardan bilgi aldı.

Ardından Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyerek sırasıyla İstanbul Sinema Müzesi'nde hazırlanan "Star Wars Fan Sergisi"ni, Meşher Sanat Galerisi'nde kurulan "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisini Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenen “Nick Brandt, The Day May Break” fotoğraf sergisini gezdi.