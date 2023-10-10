Faust Operası AKM’de sahnelendi

Goethe'nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod'nun başyapıtı "Faust" operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nce sahnelendi.

KAYNAK: AA
Faust Operası AKM’de sahnelendi

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircilerle buluşan esere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen "Faust"un librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre tarafından kaleme alındı.

thumbs-b-c-32a0309f75d5ec057f27273b370ac607.jpg

Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefi Zdravko Lazarov, koro şefi ise Paolo Villa oldu.

Dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Gizem Betil ve ışık tasarımına Yakup Çartık'ın imza attığı eserin dans koreografisini Beyhan Murphy hazırladı.

aa-32358361.jpg

Temsilde "Faust" rolünü Hüseyin Likos, "Marguerite" rolünü Ayten Telek, "Mephistopheles" rolünü Gökhan Ürben, "Valentin" rolünü Alper Göçeri, "Siebel" rolünü Tuğba Tekışık, "Wagner" rolünü Burak Kul ve "Marthe" rolünü Neslişah Pekin canlandırdı.

Dramatik bir yapıya sahip olan eser, 21 Ekim'de yeniden AKM'de sahnelenecek.

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Son Haberler
Hamas Aşkelon'u vuruyor. Verilen süre doldu Dünya
Hamas Aşkelon'u vuruyor. Verilen süre doldu
Elinde tutan paraya para demeyecek! Üreticiler müjdeyi verdi Ekonomi
Elinde tutan paraya para demeyecek! Üreticiler müjdeyi verdi
Kızılcık Şerbeti'ne Sümbül geliyor. Ünal Ailesi'ne büyük şok Magazin
Kızılcık Şerbeti'ne Sümbül geliyor. Ünal Ailesi'ne büyük şok
Samsun'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı Gündem
Samsun'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Burcu Biricik hayatıyla ilgili açıklama yaptı Magazin
Burcu Biricik hayatıyla ilgili açıklama yaptı
Filistinli kadın Hamas'a ateş püskürdü. Hamas'ın çocukları lüks araba kullanıyor benim oğlum işsiz Dünya
Filistinli kadın Hamas'a ateş püskürdü. Hamas'ın çocukları lüks araba kullanıyor benim oğlum işsiz
Threads'in herkese çok tanıdık gelecek yeni özelliği ortaya çıktı Teknoloji
Threads'in herkese çok tanıdık gelecek yeni özelliği ortaya çıktı