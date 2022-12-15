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Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin bu seneki sahipleri belli oldu. Ödüller Türkiye'nin kültür mirasına özgün eser, yorum veya bilimsel araştırmalarla katkı sunanlara veriliyor.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:02
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına gönül birliği içinde hizmet eden topluluk veya kuruluşları takdir ve teşvik etmek amacıyla verilen ödüller jüri değerlendirmesiyle belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlığındaki jüride, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden yer aldı.

Temelinde ahlak ve çalışmanın yani alın teriyle dürüst kazancın yer aldığı ahilik kültürünün yaşatılması, bu kültüre ilişkin yaptığı temsiller ve yayıncılık faaliyetleri sebebiyle Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı ödüle layık görüldü.

Ödüle layık görülen bir diğer kurum ise bulunduğu kent olan Bayburt ile bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan ve sosyal yaşam kalitesini artıran, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması nedeniyle uluslararası platformlarda önemli ödül de kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi oldu.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi de Guinness Dünya Rekorlarına girmeye hak kazanan sayı ve nitelikteki benzersiz koleksiyonu, analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan satranç sporunun özellikle gençler arasında yayılmasını ve benimsenmesini sağlayan çalışmaları, satrancın sanatsal, kültürel, tarihi yönlerini toplumla paylaşan, başkentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan keyifli bir buluşma noktası olması nedeniyle ödüle hak kazandı.

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