Kültürlü hırsız girdiği evde kitap okumaya dalınca yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kültürlü hırsız girdiği evde kitap okumaya dalınca yakalandı

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı İtalya’nın başkenti Roma’da meydana geldi. Hırsızlık yapmak için bir eve giren hırsız evde gördüğü kitabı okumaya dalınca ev sahibinin ihbarı sonucunda yakalandı.

İtalya’nın başkenti Roma'nın "Prati" semtinde bulunan bir evde 20 Ağustos tarihinde yaşanan hırsızlık olayı, İtalyan basınının bir numaralı gündemi oldu.

Bir şahısın, hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibinin yatak odasında dikkati çektiği bir kitaba takıldığı ve yatağın üzerinde kitabı okumaya başlamasının ardından kısa zaman sonra durumu fark eden 71 yaşındaki yaşlı ev sahibinin ihbarı sonucu eve gelen güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Kültürlü hırsızın yakalanmasını sağlayan kitabın ise Giovanni Nucci'nin geçen sene yazdığı, Homeros'un İlyada destanını konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu ortaya çıktı.

38 yaşında olduğu belirtilen hırsızın emniyetteki ifadesinde hırsızlık yaptığını kabul etmeyip, "Bir randevum vardı ve beklerken manzaraya bakmak için apartman terasına çıktım. Sonra aşağıdaki verandaya düştüm. Orayı pansiyon sanıyordum. Düşmenin şokundan kurtulmayı beklerken kitabı fark ettim ve beni çok etkiledi." dediği ifade edildi.

Hırsızın ifadesine karşın polis tarafından yakalandığı sırada yanındaki çantasından bazı tasarım ürünü kıyafetlerin çıktığı, bunların da başka bir yerden çaldığı ürünler olduğu, bunun da hırsızlığın ispatı sayıldığı ifade edildi.

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