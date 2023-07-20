Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu

Kulüpler Birliği toplantısının bitmesinin ardından toplantı çıkışında konuşan mevcut başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

-Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim.

-9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık kuralı devreye sokmaktı ama olmadı. Şimdi hedefimiz Aralık ayına kadar son karar verilip bu tartışmaların 5 yıllığına rafa kalkması.

-Türkiye Cumhuriyeti'ndeki oyuncular, Türk pasaportu olan oyuncular için rica ettik. Kuralı yürürlüğe soktular. Her istediğimiz oluyor mu? hayır! Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor.

-Aklımızın ucundan geçmeyen isimler dolanıyor. Biz de bazen acaba bizim yerimize başka biri mi pazarlık yapıyor diye merak ediyoruz.