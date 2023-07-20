Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu

Fenerbahçe ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği başkanlığı için geleceği ile ilgili yorumda bulunan Koç, yabancı kuralı hakkında da konuştu.

Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu

Kulüpler Birliği toplantısının bitmesinin ardından toplantı çıkışında konuşan mevcut başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

-Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim.

-9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık kuralı devreye sokmaktı ama olmadı. Şimdi hedefimiz Aralık ayına kadar son karar verilip bu tartışmaların 5 yıllığına rafa kalkması.

-Türkiye Cumhuriyeti'ndeki oyuncular, Türk pasaportu olan oyuncular için rica ettik. Kuralı yürürlüğe soktular. Her istediğimiz oluyor mu? hayır! Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor.

-Aklımızın ucundan geçmeyen isimler dolanıyor. Biz de bazen acaba bizim yerimize başka biri mi pazarlık yapıyor diye merak ediyoruz.

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