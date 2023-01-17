Nevşehir'de bahis ve kumar uygulaması yapıldı

Nevşehir'de polis il genelinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
35 ekip ve 93 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 115 iş yerindeki 325 kişi sorgulandı.
Uygulamada, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında idari işlem yapılırken, aranan bir sanık da yakalandı. (AA)
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