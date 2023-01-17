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Nevşehir'de bahis ve kumar uygulaması yapıldı

Nevşehir'de, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamada 7 şüpheliye idari işlem yapıldı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:09
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Kumar ve bahis uygulaması yapıldı

Nevşehir'de bahis ve kumar uygulaması yapıldı
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Nevşehir'de polis il genelinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

35 ekip ve 93 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 115 iş yerindeki 325 kişi sorgulandı.

Uygulamada, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında idari işlem yapılırken, aranan bir sanık da yakalandı. (AA)

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