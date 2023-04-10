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Kümesten tavuk hırsızlığı kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kümesten 8 tavuk çalan Sabri K.'nin (24) hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:37
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Kümesten tavuk hırsızlığı anbean kamerada

Kümesten tavuk hırsızlığı kamerada
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DHA'da yer alan habere göre; Başkarcı Mahallesi'nde oturan Selda Tekdemir, 30 Mart'ta kümesteki tavuklarının azaldığını fark edip, güvenlik görüntülerini inceledi. Tekdemir, görüntülerden motosikletle gelen bir kişinin cins tavuklardan bazılarını çuvala doldurup, götürdüğünü belirledi.

Görüntüler ile polis merkezine giden Tekdemir, şikayetçi oldu. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin Sabri K. olduğunu tespit edip, operasyonla yakaladı. Çaldığı 8 tavuğu satan Sabri K.'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlendi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Sabri K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(DHA)

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