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Milli Takım hocası Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'na telefonda ne dedi? İtalyan basını açıkladı

Türkiye'den çok Almanya'da vakit geçiren ve Alman kanalı için yorumculuk yapan Milli Takım teknik direktörü Kunzt'un Hakan Çalhanoğlu'nu telefonla arayarak yeni yapılanma ile ilgili görüştüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:47
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Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'na telefonda ne dedi

Milli Takım hocası Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'na telefonda ne dedi? İtalyan basını açıkladı
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A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımın yeniden yapılanmasında mihenk taşı olacağını açıkladı.

İtalyan haber kaynağı FCInterNews'e göre, Kuntz 29 yaşındaki oyuncuya ulaşarak, geleceğe giden kadroyu yenilemeye çalıştığını, projenin merkezinde kendisinin olmasını istediğini ifade etti.
KAPTANLIĞI ALACAK

Çalhanoğlu, geçen yıl Dünya Kupası'na katılamayan Türk Milli Takımı'nda kaptanlık bandını Burak Yılmaz'dan devralacak.

FCInterNews'e göre, Türkiye teknik direktörü Kuntz, Çalhanoğlu'na ulaştı. Diğer bazı üst düzey oyuncuları daha fazla genç oyuncuyu kadroya çağırmak için aşamalı olarak milli takıma davet etmeyeceğini söyledi.


 

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