Kuntz için flaş iddia. Almanya'yı salladı

EURO 2024 Elemeleri’nde 4 maçta 9 puan kazanılmasına rağmen Türkiye A Milli Takım’da teknik direktör Stefan Kuntz’un geleceği tartışılıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Letonya maçı öncesi ve Galler maçı sonrası genel kurul sonrasını işaret ederek Kuntz için net bir ifadede bulunmamıştı. Kuntz’un Türkiye’deki geleceği tartışılırken Alman teknik adamın ülkesinde adı Almanya Milli Takımı için geçmeye başladı.

ÜLKESİYLE ADI GEÇİYOR

Sözcü'nün Alman basını Bild’e dayandırdığı habere göre; EURO 2024’e ev sahipliği yapacak olan Almanya’da Hansi Flick’in Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarında aldığı başarısız sonuçların yanı sıra kadro istikrarı da oluşturmaması eleştirileri de beraberinde getirdi. Alman Futbol Federasyonu, Flick’in yerine geçecek adayları belirledi. Gazetenin haberine göre Stefan Kuntz, Julian Nagelsmann ve Oliver Glasner milli takım için düşünülüyor.

U21’İ ÇALIŞTIRMIŞTI

Stefan Kuntz, Türkiye A Milli Takım’ın başına geçmeden önce 5 yıl boyunca Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nı çalıştırmıştı. Kuntz, U21 takımıyla 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.