﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde zayıf rakip Ermenistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyet gelecek maçlar için umut vermedi.

Karşılaşma sonrasında Kuntz'a eleştiriler geldi.

Spor yazarı Levent Tüzemen Sabah Gazetesi'ndeki yazısında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

İşte Tüzemen'in yazısının o bölümü:

Kuntz, tercihlerine ve oyun anlayışına bakınca staj yapmaya gelen hocalara benziyor. Alman teknik adamın hâlâ bir oyun planını oturtamayıp "Yap-Boz" biçimi arayışlara girmesi şaşkınlık yaratıyor. Bu sezon Bundesliga'da Dortmund formasını 28 maçın 25'inde ilk 11 olarak giyen Salih Özcan'ı düşünmemek Kuntz adına tam bir akıl tutulmasıydı. Savunmayı Çağlar-Merih- Ozan gibi tek hamleli ve topla oyuna çıkma konusunda başarısız olan oyunculardan kurmak büyük hataydı. Salih sayesinde Hakan da Orkun da oyuna ağırlıklarını koydu.

Kerem'in oyuna girmesi kanatlara hareketlilik getirdi ve Ermeni savunmasının dengesini bozdu. Özellikle Enes'in çabuk pasıyla önünde bulduğu topu Kerem kaleciye fazla yaklaşmadan akıllı bir vuruşla gol yaptı ve Milli Takım'ın geri dönüşünü sağladı. Kaleci Mert tecrübesi ve önemli kurtarışlarıyla arkadaşlarına güven verdi.