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Stefan Kuntz kararın verdi

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Ermenistan ile karşı karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleye geçecek isim belli oldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:17
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Kuntz'tan Ermenistan maçı 1 numara kararı

Stefan Kuntz kararın verdi
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Ay Yıldızlı takımda bu müsabaka öncesi en çok merak edilen konulardan birisi de kaleyi kimin koruyacağıydı. Teknik Direktör Stefan Kuntz'un bu konuda kararını verdiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; aday kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Mert Günok ve Altay Bayındır arasından tercihini yapan Alman teknik adamın, Uğurcan'da karar kıldığı iddia edildi.
Uzun bir aradan sonra yeniden A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Mert Günok'un da performansından memnun olan Kuntz'un buna rağmen önceki maçlarda genellikle "1 numara" olarak tercih ettiği Uğurcan Çakır'dan vazgeçemediği belirtildi.
Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergilese de son dönemde tekrar eski formuna kavuşan Uğurcan ile Milli Takım'da kaleci istikrarı yakalamak isteyen Alman hoca, 26 yaşındaki file bekçisini bir adım önde tutuyor. 

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