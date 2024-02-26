Kupa Voley'in ev sahipleri belli oldu

Kaynak: AA
Kupa Voley'in ev sahipleri belli oldu
AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final organizasyonuna Ankara ve Bursa ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu; AXA Sigorta Kupa Voley'e ev sahipliği yapacak şehirleri açıkladı.

Kadınlarda Dörtlü Final maçları 23-24 Mart tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkeklerde Dörtlü Final ise 26-27 Mart tarihleri arasında Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak.

AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale kadınlarda Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe Parolapara yükselmişti.

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