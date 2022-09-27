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Küpesiyle alay edip bıçakladılar 

Erzurum'da arkadaşıyla yürüyen Mehmet G. (22), iddiaya göre küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:30
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Küpesiyle alay edip bıçakladılar 

Küpesiyle alay edip bıçakladılar 
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Olay, Erzurum'da 25 Ekim günü akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Enes K. (22) ile yürüyen Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.’yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BİRİ BIÇAKLADI, DİĞER SOPAYLA VURDU

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kırmızı montlu şüphelinin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, yanındaki açık kahverengi gömlekli kişinin ise sopa ile vurduğu tespit edildi. Şüphelilerin Emrah C. (17) ile Can B. (17) olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi.

Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (AA)

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