Kurbağa Prens çizgi filminden etkilenen küçük kız evi kurbağayla doldurdu

Kaynak: Haber Merkezi Feyza Betül Arslan
Kurbağa Prens çizgi filminden etkilenen küçük kız evi kurbağayla doldurdu
İzlediği çizgi filmden etkilenen küçük kızın bahçedeki kurbağaları toplayarak eve getirip onlarla oynaması izleyenleri güldürdü.

İzlediği "Kurbağa Prens" çizgi filminin etkisinde kalan küçük kız, bahçedeki kurbağaları toplayarak onları eve getirdi. Oyuncaklarını yere döken ve yanına kurbağaları da alan küçük kız, kendi halinde oynamaya başladı. Kurbağaların usulca oturup çocuğun yanından ayrılmaması ilgi çekerken, bu sıra dışı olay, kızın babası tarafından fark edilince şaşkınlıkla karşılandı. Babanın kameraya yansıyan şaşkınlığı, izleyenleri güldürürken, küçük kızın memnun bir şekilde oturarak oyun oynaması ise sevimli bir görüntü oluşturdu.

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