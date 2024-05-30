Kurban Bayramı öncesi piyasaya süreceklerdi. 100 milyon TL’lik sahte ürünlere dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban Bayramı öncesi piyasaya süreceklerdi. 100 milyon TL’lik sahte ürünlere dev operasyon

İstanbul'da, kaçak saat ve güneş gözlüğü üreten iş yerlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 100 milyon lirayı aşan, toplam 43 bin 822 adet kaçak güneş gözlüğü ve saat ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı ve tatil sezonu öncesinde kaçak güneş gözlüğü ve saat satıcılarına karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Fatih ve Beykoz ilçelerinde belirlenen iş yerleri ve depolara yönelik operasyon düzenlendi.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlandığı belirlenen şahısların yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 22 bin 951 güneş gözlüğü, 20 bin 702 kol saati ve 169 duvar saati olmak üzere toplam 43 bin 822 emtia bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, operasyonda ele geçirilen binlerce kaçak güneş gözlüğü ve saat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

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