İthal edilen hayvanların kayıt ve küpeleme işlemlerinde düzenleme

Düzenleme: Kaynak: AA
İthal edilen hayvanların kayıt ve küpeleme işlemlerinde düzenleme
İthal edilen koyun, keçi ve sığır gibi hayvanların kayıt ve işaretleme süreçlerine yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile bu hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi prosedürleri güncellendi. Yapılan değişikliklerle, ithal hayvanların sisteme kayıt süreleri ve kulak küpelerinin özellikleri yeniden düzenlendi.

Bakanlık, bu değişikliklerin ithalat ve karantina işlemleri tamamlanmadan hayvanların kaydedilmesini, aşı ve hastalık kayıtlarının daha hızlı yapılmasını ve izlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bakanlık, ayrıca elektronik kulak küpesi uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sayede, kamu kaynakları daha etkin kullanılacak ve Türk Standardları Enstitüsü’nün güncellediği TS 7808 “Hayvan Künyeleri” standardına uygun küpeler kullanılacak. İl müdürlüklerindeki mevcut fazla kulak küpeleri, farklı bölgelerdeki hayvanlara uygulanarak tüketilecek.

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