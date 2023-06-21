Kurban Bayramı’nda yola düşecek vatandaş köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollardan ücret alınıp alınmayacağına dair ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayram’ında hangi köprü ve otoyollar bedava?

KURBAN BAYRAMI’NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan karara göre Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Yap, işlet devret modeliyle yapılan yol ve köprüler ise ücretli olacak.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

- Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

- Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

- Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

- İzmir - Çeşme Otoyolu

- İzmir - Aydın Otoyolu

- Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

- Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

- Kuzey Marmara Otoyolu

- Avrasya Tüneli

- Osmangazi Köprüsü

- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

- Ankara- Niğde Otoyolu