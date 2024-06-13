Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, bayram sofralarında kontrolsüzce yemenin ve aşırıya kaçmanın keyif yerine sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Bu nedenle bayramda da sağlıklı beslenmenin önemini hatırlatıyor ve püf noktalarını sıralıyor:

1. Kahvaltıyı ihmal etmeyin: Her zamanki gibi bayram sabahlarında da dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapmak önemlidir. Beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillikler, yumurta, zeytin ve kepekli veya tam buğday ekmeği içeren hafif bir kahvaltı idealdir. Kurban Bayramı'na özgü kavurma gibi yağlı et ürünlerinden uzak durun.

2. Eti bir gün dinlendirin: Hazımsızlık, bayramlarda en sık şikayet edilen sağlık sorunlarından biridir. Bunun sebebi ise yeni kesilmiş etin sindirim sistemini zorlamasıdır. Kas sertleşmesi nedeniyle sert olan yeni etleri buzdolabında en az bir gün dinlendirdikten sonra tüketin.

3. Zeytinyağlı yemekler tercih edin: Kızartmalar ve aşırı yağlı yiyecekler yerine akşamları zeytinyağlı sebze veya baklagil gibi hafif besinler tüketmek hem istenmeyen kilo alımını önler hem de bağırsak sağlığını korur.

4. Karbonhidrat tüketimini sınırlayın: Ekmek, pilav ve makarna gibi basit karbonhidratlar metabolizmayı zorlar. Kırmızı et tüketiminin arttığı bayramlarda bu besinlerin tüketimini sınırlamak gerekir. Pirinç pilavı ve beyaz ekmek yerine bulgur pilavı ve kepekli ekmek tercih edin.

5. Salatasız sofraya oturmayın: Etin yanında bol limonlu salata tüketmek demir emilimini artırır ve lif ihtiyacını karşılar. Bu da kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerinin önüne geçer.

6. İkramlarda ölçülü olun: Ağır şerbetli tatlılar ve çikolatalar cazip olsa da porsiyon kontrolüne dikkat edin. Mümkünse bu tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve veya dondurma tercih edin.

7. Bol su için: Yetersiz sıvı alımı kabızlığa yol açabilir. Ayrıca fazla et tüketimiyle vücutta biriken ürenin atılması için de bol su içmeniz gerekir. Günde en az 8-10 bardak su için.

8. Akşamları yürüyüş yapın: Fiziksel aktiviteyi artırmak bayramda da önemlidir. Akşam yemeklerinden sonra hafif tempolu 30-45 dakikalık yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olur.